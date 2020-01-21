Фара не против перепроверки проб любыми антидопинговыми организациями

Четырехкратный олимпийский чемпион британский легкоатлет Мо Фара заявил, что будет приветствовать перепроверки своих допинг-проб любой антидопинговой организацией, отметив, что никто по этому вопросу к нему пока не обращался.