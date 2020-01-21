«Вопрос не по адресу»: Семак ответил болельщикам в «Инстаграме» по поводу ухода Кокорина

Пока руководство петербургского «Зенита» воздерживается от официальных комментариев по поводу отъезда Александра Кокорина в аренду в «Сочи» до конца сезона, главный тренер сине-бело-голубых уже отбивается от нападок разъяренных болельщиков в «Инстаграме».