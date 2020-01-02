НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемРоналду поздравил с Новым годом жену и подписчиков«Я три часа плакал, пытаясь уговорить его приехать». Большунов и Клебо — о несостоявшейся встрече в отеле с водкой и тортомСМИ: Аудит выявил недостаток ресурсов в департаменте расследований WADAХоккеисты «Адмирала» начинают выездную серию матчейВ топ-50 молодых игроков по версии УЕФА вошли 4 футболиста из клубов РПЛРоналду поздравил с Новым годом жену и подписчиковНападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в Instagram опубликовал совместное фото с супругой Джорджиной Родригес. «С Новым годом, любовь моя! Пусть 2020 год будет для всех полон любви, здоровья и успехов!рекламаШвеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМСборная Швеции стала четвертым участником полуфинала молодежного чемпионата мира по хоккею. В четвертьфинальном поединке шведские хоккеисты обыграли команду Финляндии со счетом 5:0.«Ливерпуль» уже год не проигрывает в АПЛ«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 21-го тура чемпионата Англии. Подопечные Юргена Клоппа победили со счетом 2:0. Таким образом, «Ливерпуль» уже год не проигрывает в АПЛ.Ибрагимович будет играть в «Милане» под номером 21Сегодня шведский форвард Златан Ибрагимович прибыл в Италию для прохождения медицинского осмотра перед трансфером в "Милан".Лыжник Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»Представитель России Александр Большунов стал лидером в гонке преследования на 15 км классическим стилем, передает ТАСС 1 января.Президент UFC сожалеет, что не сумел подписать Федора ЕмельяненкоПрезидент UFC, Дана Уайт, ответил на вопрос о том, о каком поединке, который он пытался, но не сумел организовать, он сожалеет больше всего.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛиверпуль2 : 0Шеффилд ЮнайтедЗавершёнЧемпионшип АнглииДерби Каунти2 : 1БарнслиЗавершёнЧемпионшип АнглииСуонси1 : 0ЧарльтонЗавершёнВесь футболрекламаГоловин занял 90-е место в рейтинге игроков Лиги 1 2019 года по версии GFFN, Неймар не вошел в топ-10Портал Get French Football News составил рейтинг лучших игроков Лиги 1 по итогам 2019 года. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин занял 90-е место. В 2018 году он стал 86-м.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Даллас — Детройт Яндекс.Эфир Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир Оттава — Флорида Яндекс.Эфир Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:51Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:30:52Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:35Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир 02:46:03Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:41:39Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:51Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:51:36Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир 02:36:28Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 03:52:08Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир 04:00:00Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир 02:43:03Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:46Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир Панарин признан третьей звездой матча «Эдмонтон» — «Рейнджерс»В ночь на 1 января (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой «Эдмонтона» со счетом 7:5.реклама