Роналду поздравил с Новым годом жену и подписчиков

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в Instagram опубликовал совместное фото с супругой Джорджиной Родригес. «С Новым годом, любовь моя! Пусть 2020 год будет для всех полон любви, здоровья и успехов!