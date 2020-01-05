Канадские болельщики повесили плакат «Давай Канада» над скамейкой сборной России

В эти минуты в Чехии проходит финал молодёжного чемпионата мира по хоккею. В финале встречаются сборные России и Канады. Завершился второй период, счёт — 2:1 в пользу российской команды.