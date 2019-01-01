Гвардиола выиграл у Нуну всего один матч из пяти. Это худший показатель в карьере испанца

«Манчестер Сити» в гостях уступил «Вулверхэмптону» в матче 19-го тура АПЛ (2:3). Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола выиграл у Нуну Эшпириту Санту, который возглавляет «волков», лишь один матч из пяти (20%).