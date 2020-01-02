Боксёр Лебедев подтвердил, что завершил спортивную карьеру

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Денис Лебедев подтвердил, что завершил свою спортивную карьеру. «Я уже закончил спортивную карьеру. Я об этом объявил.