Альба забил четвертый автогол за "Барселону в Примере. Рекорд в 21-м веке

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемАльба забил четвертый автогол за "Барселону в Примере. Рекорд в 21-м векеРоссия — Испания: прямая видеотрансляция финального матча ЧЕ-2020 по водному полоКомличенко стал игроком московского «Динамо»Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Германии, Клебо сошелГретцки об Овечкине: У него есть по-настоящему реальный шанс догнать меняАльба забил четвертый автогол за "Барселону в Примере. Рекорд в 21-м веке"Барселона" проиграла "Валенсии" в гостевом поединке 21-го тура Примеры.На 48-й минуте защитник каталонцев Жорди Альба забил в собственные ворота, пытаясь заблокировать удар игрока "летучих мышей".В чемпионате Испании этот автогол стал четвертым для 30-летнего футболиста в составе "сине-гранатовых".рекламаКомличенко объяснил, почему выбрал «Динамо»Нападающий Николай Комличенко прокомментировал переход из чешской «Млады Болеслав» в московское «Динамо». Соглашение c 24-летним игроком рассчитано на 4,5 года.Виктория Синицина и Никита Кацалапов – чемпионы Европы в спортивных танцахВ австрийском Граце продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли соревнования в танцах на льду.Французы взяли второе золото за день, выиграв еще и смешанную эстафетуВ тройке еще сборные Норвегии и Германии.«Зенит» — «Зальцбург»: Кокорин снова играет с первых минут. Видеотрансляция«Зенит» проводит товарищеский матч с австрийским «Зальцбургом». Планируется, что встреча пройдет в формате «три тайма по 40 минут».«Барселона» в гостях проиграла «Валенсии», Альба забил автоголВ 21-м туре испанской Примеры «Барселона» на выезде проиграла «Валенсии» со счетом 0:2. Оба гола были забиты после перерыва, но хозяева могли выйти вперед еще в первом тайме.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииСевилья0 : 0ГранадаИдёт 1-й таймЧемпионат ИспанииЭспаньол1 : 1Атлетик БильбаоЗавершёнЧемпионат ИспанииВаленсия2 : 0БарселонаЗавершёнЕще 1Чемпионат ГерманииУнион (Берлин)2 : 0АугсбургЗавершёнЧемпионат ГерманииВольфсбург1 : 2ГертаЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииТорино0 : 0АталантаИдёт 1-й таймЧемпионат ИталииСПАЛ1 : 3БолоньяЗавершёнЕще 1Чемпионат ФранцииСент-Этьен2 : 1Ним ОлимпикИдёт 2-й таймЕще 5Весь футболрекламаНападающий «Ак Барса» Галиев забил самый курьезный буллит сезона(Казань, 23 января, «Татар-информ», Артур Шипилов). Нападающий казанского «Ак Барса» Станислав Галиев забил самый курьезный буллит сезона и спас свой клуб от проигрыша «Салавату Юлаеву».Андрей Василевский занял второе место в конкурсе вратарей НХЛВ Сент-Луисе проходит "Звёздный уикенд НХЛ", который завершится матчем всех звезд Национальной хоккейной лиги. В пятницу прошли разнообразные конкурсы.реклама