Педро: «Если „Барселона“ позовет меня, я брошу все»

Нападающий «Челси» Педро признался, что хотел бы вернуться в «Барселону». 32-летний Педро выступал за каталонцев с 2005 по 2015 год, на его счету 99 голов и 62 результативные передачи в 321 матче.