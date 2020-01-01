Клопп: в переигровке со «Шрусбери» на поле выйдет молодёжь

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что не будет использовать основной состав в переигровке матча 4-го раунда Кубка Англии со «Шрусбери Таун». «Наша ситуация следующая…