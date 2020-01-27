«Сибирь» проиграла на выезде московскому ЦСКА

Новосибирские хоккеисты потерпели второе поражение подряд на выезде; на этот раз они проиграли московскому клубу ЦСКА. ХК «Сибирь» на выезде уступила со счетом 0:3 хоккеистам из московского клуба ЦСКА.