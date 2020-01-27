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Российские биатлонисты установили антирекорд по гонкам без медалей

Заключительной гонкой шестого этапа Кубка мира по биатлону стал женский масс-старт. Россиянки остались без медалей, а лучший результат показала Светлана Миронова, которая финишировала на 19-м месте.
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