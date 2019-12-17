НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуем«Барселона» сыграла вничью с «Реал Сосьедад»Главный тренер финской сборной по хоккею поделился ожиданиями от игры в ПетербургеБокс. Лопес отобрал чемпионский титул у Комми, Кроуфорд досрочно победил КаваляускасаЮрий Белоус: Гинер продавил решение перехода на систему «осень-весна». Это была ошибкаКлод — упавшим Фуркаду и Фийону Майе: парни, спасибо за рождественский подарок«Барселона» сыграла вничью с «Реал Сосьедад»«Барселона» в гостевом матче 17-го тура чемпионата Испании сыграла вничью с «Реал Сосьедад» (2:2). 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Как Россия победила чехов в игре ЕвротураПосле поражения в первом матче Кубка Первого канала от команды Швеции (3:4) тренерский штаб сборной России сделал в составе несколько перестановок.Старых завоевала серебро в спринте на этапе Кубка IBU в Риднауне, Поршнева — третьяРоссийская биатлонистка Ирина Старых заняла второе место в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в Риднауне.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВулверхэмптон— : —ТоттенхэмНачало в 09:00Чемпионат АнглииМанчестер Юнайтед— : —ЭвертонНачало в 09:00Чемпионат АнглииАрсенал— : —Манчестер СитиНачало в 11:30Чемпионат ИспанииХетафе— : —ВальядолидНачало в 06:00Чемпионат ИспанииСельта— : —МальоркаНачало в 08:00Еще 3Чемпионат ГерманииВольфсбург— : —Боруссия (Менхенгладбах)Начало в 09:30Чемпионат ГерманииШальке-04— : —АйнтрахтНачало в 12:00Чемпионат ИталииВерона— : —ТориноНачало в 06:30Еще 5Весь футболрекламаЛыжник Устюгов объяснил неудачу в спринте на этапе Кубка мира в ДавосеРоссийский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал неудачный старт в спринтерской гонке свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария).НХЛ. Записи матчейДаллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:39:47Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:52Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир 02:45:15Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:43:45Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир 02:34:31Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:53:56Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир 02:59:44Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:47:34Флорида — Бостон Яндекс.Эфир 02:39:32Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:47Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:48:54Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 04:00:00Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:51Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:31Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир Голикова выиграла второй забег на дистанции 500 метров в Нагано, Качанова — четвертаяНа этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Нагано (Япония) состоялся второй забег на дистанции 500 метров у женщин. Победительницей стала россиянка Ангелина Голикова.рекламаЭномото нанес Штыркову первое поражение в карьере на турнире RCCРоссийский боец Иван Штырков в со-главном бою турнира RCC 7 в Екатеринбурге проиграл швейцарцу Ясубеу Эномото в весовой категории до 85 кг. Бой завершился во втором раунде.