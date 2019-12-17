«Барселона» сыграла вничью с «Реал Сосьедад»

Голикова выиграла второй забег на дистанции 500 метров в Нагано, Качанова — четвертая

На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Нагано (Япония) состоялся второй забег на дистанции 500 метров у женщин. Победительницей стала россиянка Ангелина Голикова.