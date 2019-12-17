«Барселона» сыграла вничью с «Реал Сосьедад»

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Победу в гонке одержала шведка Линн Сван.рекламаКентен Фийон-Майе: «На повороте Фуркад наехал на меня, и мы упали. Он поступил не по-спортивному»Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе заявил, что пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад действовал неспортивно в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене.