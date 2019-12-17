НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуем«Барселона» сыграла вничью с «Реал Сосьедад»Команда Тутберидзе жестко поставила на место Тарасову и Плющенко. Им досталось за критику Загитовой и Этери ГеоргиевныЦСКА переходит под государственный контрольЮкка Ялонен: Завтра против России мы сыграем лучше, чем в прошлом годуКентен Фийон-Майе: «На повороте Фуркад наехал на меня, и мы упали. Он поступил не по-спортивному»«Барселона» сыграла вничью с «Реал Сосьедад»«Барселона» в гостевом матче 17-го тура чемпионата Испании сыграла вничью с «Реал Сосьедад» (2:2). В составе каталонцев отлились Антуан Гризманн и Луис Суарес, у хозяев голы на счету Микеля Оярсабаля и Александра Исака.рекламаРоссиянин Ян победил американца Фейбера на турнире UFC 245 в Лас-ВегасеРоссийский боец смешанных единоборств Петр Ян, выступающий под эгидой UFC в легчайшем весе, одержал победу над противником из Соединенных Штатов Юрайей Фейбером.Алина Загитова: Я никуда не ухожу, остаюсь на льду и продолжу тренироватьсяЯ никуда не ухожу, но я не участвую на чемпионате России. Да. Но я сразу хочу пояснить, что я без отбора не претендую ни на чемпионат Европы, ни на мира, потому что я всегда отбираласьЭксперт: настрой и дисциплина принесли сборной РФ победу над чехамиХороший настрой на матч, соблюдение игровой дисциплины, настойчивость и характер хоккеистов стали основными факторами успеха сборной России во встрече с командой Чехии в Москве на втором этапе Евротура - Кубке Первого канала, заявил РИА Новости заслуженный тренер России Владимир Плющев.«Это могло быть весело, и это искушало меня». Клебо отказался от борьбы с Большуновым в «разделке» и уехал домой с этапа КМ в ДавосеНорвежский лыжник Йоханнес Клебо досрочно завершил этап Кубка мира в Давосе. После победы в спринте норвежец решил отказаться от участия в «разделке» на 15 км и отправился домой в Тронхейм.Нападающий «Тампы» Кучеров не доиграл матч НХЛ с «Вашингтоном» из-за травмыТАСС, 15 декабря. Российский нападающий клуба "Тампа-Бэй" Никита Кучеров получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Вашингтоном".ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВулверхэмптон— : —ТоттенхэмНачало в 09:00Чемпионат АнглииМанчестер Юнайтед— : —ЭвертонНачало в 09:00Чемпионат АнглииАрсенал— : —Манчестер СитиНачало в 11:30Чемпионат ИспанииХетафе— : —ВальядолидНачало в 06:00Чемпионат ИспанииСельта— : —МальоркаНачало в 08:00Еще 3Чемпионат ГерманииВольфсбург— : —Боруссия (Менхенгладбах)Начало в 09:30Чемпионат ГерманииШальке-04— : —АйнтрахтНачало в 12:00Чемпионат ИталииВерона— : —ТориноНачало в 06:30Еще 5Весь футболрекламаДанила Семериков стал обладателем Кубка мира по конькобежному спортуСегодня, 14 декабря, в японском Нагано мужская сборная по конькобежному спорту выиграла золото в командной гонки четвертого этапа Кубка мира, пишет РИА Спорт.НХЛ. Записи матчейДаллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:39:47Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:52Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир 02:45:15Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:43:45Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир 02:34:31Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:53:56Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир 02:59:44Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:47:34Флорида — Бостон Яндекс.Эфир 02:39:32Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:47Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:48:54Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 04:00:00Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:51Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:31Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир Американский боксер Кроуфорд нокаутировал литовца КаваляускасаАмериканец Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира по версии WBO в весовой категории до 66,68 килограммов. В 12-раундовом поединке он одержал победу над литовцем Эдигиусом Каваляускасом.рекламаАлександр Жулин — о приостановлении карьеры Загитовой: «Зачем возвращаться, если ты не можешь ни на что больше претендовать?»Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин считает, что олимпийская чемпионка Алина Загитова поступила правильно, приняв решение приостановить спортивную карьеру.Слуцкий рассказал, какой клуб РПЛ он никогда не возглавитБывший главный тренер московского ЦСКА, сборной России, голландского «Витесса» и английского «Халл Сити» Леонид Слуцкий заявил, что никогда в жизни не согласится на работу в московском «Спартаке».