«Барселона» сыграла вничью с «Реал Сосьедад»

Алина Загитова: Я никуда не ухожу, остаюсь на льду и продолжу тренироваться

Я никуда не ухожу, но я не участвую на чемпионате России. Да. Но я сразу хочу пояснить, что я без отбора не претендую ни на чемпионат Европы, ни на мира, потому что я всегда отбиралась