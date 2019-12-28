«Реал» отказал Зидану в покупке Погба

Источник со ссылкой на AS сообщает, что руководство "Реала" отказало главному тренеру мадридского клуба Зинедину Зидану в покупке полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.Боссы "сливочных" считают, что хавбек Федерико Вальверде может стать отличной альтернативой Погба, учитывая, что он на пять лет моложе француза.Сам же Погба мечтает о возвращении в "Ювентус".