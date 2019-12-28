«Реал» отказал Зидану в покупке Погба

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Реал» отказал Зидану в покупке ПогбаФедор Емельяненко прошел взвешивание перед боем на турнире Bellator в ЯпонииЕлизавета Туктамышева: «Занять четвертое место следом за тремя выдающимися спортсменками — очень приятно»Ринг-анонсер назвал сильные стороны Кадырова и Емельяненко в боксеЯрославцы в составе сборной России проиграли на чемпионате мира по хоккею«Реал» отказал Зидану в покупке ПогбаИсточник со ссылкой на AS сообщает, что руководство "Реала" отказало главному тренеру мадридского клуба Зинедину Зидану в покупке полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.Боссы "сливочных" считают, что хавбек Федерико Вальверде может стать отличной альтернативой Погба, учитывая, что он на пять лет моложе француза.Сам же Погба мечтает о возвращении в "Ювентус".рекламаЩербакова во второй раз стала чемпионкой России, Трусова и Косторная тоже едут в ЕвропуВ Красноярске завершился чемпионат России 2020 по фигурному катанию. Чемпионкой России среди взрослых фигуристок стала Анна Щербакова, которая повторила свое прошлогоднее достижение.Российский лыжник Устюгов выиграл первую гонку «Тур де Ски»Россиянин Сергей Устюгов победил в масс-старте свободным стилем на первом этапе многодневной лыжной гонки «Тур де Ски», который проходит в Швейцарии.«Рубин» покупает лучшего воспитанника «Краснодара». Слуцкий собирает в Казани крепкую бандуНападающий «Краснодара» Иван Игнатьев в ближайшее время может стать футболистом казанского «Рубина».Овечкин не примет участие в Матче звезд НХЛ 2020 годаНападающий "Вашингтона" россиянин Александр Овечкин не примет участие в Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом информирует журналистка издания Washington Post Саманта Пелл в Твиттере.Слепов выиграл индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке» по биатлонуРанее биатлонист уже отличился наградой в данном соревновании. Петербуржец выиграл индивидуальную гонку на "Ижевской винтовке" по биатлону.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед0 : 1ЭвертонИдёт 2-й таймЧемпионат АнглииСаутгемптон0 : 1Кристал ПэласИдёт 2-й таймЧемпионат АнглииУотфорд1 : 0Астон ВиллаИдёт 2-й таймЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион2 : 0БорнмутЗавершёнЕще 3Чемпионат ТурцииИстанбул5 : 1КасымпашаИдёт 2-й таймЧемпионат ТурцииТрабзонспор5 : 1КайсериспорИдёт 2-й таймЕще 2Чемпионат Турции. Первая лигаАлтынорду0 : 0Менемен БеледиеспорИдёт 1-й таймЧемпионат Турции. Первая лигаУмраниеспор1 : 2ББ ЭрзурумспорЗавершёнЕще 2Весь футболрекламаШайба Гусева не спасла «Нью-Джерси» от проигрыша «Торонто»"Торонто Мэйпл Лифс" переиграл "Нью-Джерси Дэвилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча закончилась в овертайме со счетом 5:4.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Даллас Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир Бостон — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Вегас — Аризона Яндекс.Эфир Флорида — Детройт Яндекс.Эфир Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир