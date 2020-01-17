Горячкина и Вэньцзюнь сыграли вничью в седьмой партии

Россиянка Александра Горячкина сыграла вничью с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь в седьмой партии матча за звание чемпионки мира по шахматам, который проходит на острове Русском во Владивостоке.