НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемБен-Йеддер признан лучшим игроком «Монако» в первой части Лиги 1Глава WADA рассказал об успешной борьбе с обманом со стороны РФЗагитова одернула фанатку, которая пыталась её обнятьМалкин стал первой звездой дня в матче НХЛ«Это была не лучшая наша игра». Нападающие сборной Финляндии о разгромной победе над КазахстаномБен-Йеддер признан лучшим игроком «Монако» в первой части Лиги 1Нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер признан лучшим игроком команды в первой части чемпионата Франции по версии болельщиков.29-летний футболист набрал 69% голосов.рекламаМолодежная хоккейная сборная Канады одержала победу над Германией на МЧМКанадская молодежная сборная одержала победу над Германией в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии. Канадцы победили со счетом 4:1. Встреча прошла в Оттаве.Емельяненко победил Джексона нокаутом в своем последнем бою в ЯпонииВ японской Сайтаме в рамках турнира Bellator состоялся главный бой вечера между российским бойцом смешанных единоборств Федором Емельяненко и американцем Куинтоном Джексоном.Ласицкене, Сидорова и Шубенков опубликовали открытое письмо к ВФЛАПрыгунья в высоту Мария Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и бегун Сергей Шубенков опубликовали открытое письмо к руководству Всероссийской федерации легкой атлетики.Панарин примет участие в матче звёзд НХЛРоссийский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин получил приглашение принять участие в Матче всех звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).Березовский ведет переговоры с «Пюником»Как стало известно «СЭ», главным тренером «Пюника» может стать Роман Березовский.ФутболХоккейБаскетболВчераЗавтраЧемпионат АнглииБернли— : —Астон ВиллаНачало в 07:30Чемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион— : —ЧелсиНачало в 07:30Чемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед— : —ЛестерНачало в 10:00Чемпионат АнглииУотфорд— : —ВулверхэмптонНачало в 10:00Еще 5Чемпионшип АнглииМиллуолл— : —Лутон ТаунНачало в 07:45Чемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун— : —Сток СитиНачало в 10:00Еще 8Первая лига АнглииУимблдон— : —Саутенд ЮнайтедНачало в 09:00Первая лига АнглииАккрингтон Стэнли— : —РочдейлНачало в 09:00Еще 10Весь футболрекламаКайшева и Сливко выступят на этапах Кубка IBU в январеРоссийские биатлонистки Ульяна Кайшева и Виктория Сливко попали в состав сборной России на январские этапы Кубка IBU по итогам «Ижевской винтовки». Об этом сообщают «РИА Новости».НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир Выберется ли Россия из группы? С кем нашим рубиться в четвертьфинале? Все расклады молодежного ЧМБолее несправедливого деления на группы, чем случилось на молодежном чемпионате мира-2020, придумать сложно.рекламаВестберг обвинил Большунова в повреждении своей палки на «Тур де Ски»Шведский лыжник Карл-Йохан Вестберг обвинил Александра Большунова в том, что россиянин сломал ему палку во время четвертьфинального забега в спринтерской гонке свободным стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки "Тур де Ски".