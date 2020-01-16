Овечкину разбили губу клюшкой в матче НХЛ

При этом, судьи не оштрафовали сделавшего это хоккеиста. Капитану клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину разбили губу в матче с "Нью-Джерси Девилз".