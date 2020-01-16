Купер о победной серии: «Нужно, чтобы тебя спасал вратарь. Василевский – важная часть успехов «Тампы»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер высказался после матча чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (7:1). «Когда тебе удается такой хороший отрезок, как у нас в последние пару недель, нужно, чтобы все двигались в одном направлении.