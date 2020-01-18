Пресс-релиз Паралимпийского комитета России по уведомлению CAS о вступлении ПКР в процесс между ВАДА и РУСАДА

Паралимпийский комитет России и представляющая интересы ПКР в CAS юридическая компания "Бонард Лоусон Женева" завершили подготовку извещения в CAS о вступлении в процесс.