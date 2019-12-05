«Когда-нибудь Прови будет обладателем «Норрис Трофи» - своей игрой в текущем сезоне Проворов повергает американцев в изумление

Если заброшенной в субботу шайбы Ивана Проворова в стиле Бобби Орра в ворота «Монреаль Канадиенс» вам было недостаточно, дабы убедиться в том, что он является более раскрепощенным и уверенным в своих силах хоккеистом, нежели был в прошлом сезоне, это должен был сделать первый период вторничного поединка против «Мэйпл Лифс», - пишет авторитетное издание The Philadelphia Inquirer.