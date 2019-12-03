НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемУЕФА назвал состав корзин для жеребьевки Лиги нацийСтало известно о жизни Кокорина на «зарплату кондуктора»Обгон Даниила Квята попал в топ-10 лучших онбордов ГП Абу-ДабиВ WADA сообщили, что из-за изменения данных не могут изучить подозрительные пробы 145 российских спортсменовРахим Чахкиев: Хочется, чтобы Емельяненко нашел в себе смелость и выступил по правилам боксаУЕФА назвал состав корзин для жеребьевки Лиги нацийСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил состав корзин для жеребьевки групповой стадии Лиги наций сезона-2020/21. Она состоится 3 марта 2020 года.реклама«Тоттенхэм» проигрывает «МЮ» в АПЛ чаще всех. Уже в 35-й раз«Тоттенхэм» на выезде уступил «Манчестер Юнайтед» (1:2) в 15-м туре чемпионата Англии. Это 35-е поражение «шпор» от манкунианцев в рамках Премьер-лиги.Гол Ничушкина принес «Колорадо» победу над «Торонто»Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался матчем между "Торонто Мэйпл Ливз" и "Колорадо Эвеланш". Гости победили 3:1. Победный гол на счету Валерия Ничушкина.Логинов показал лучший ход среди россиян в индивидуальной гонкеФранцузский биатлонист Мартен Фуркад показал лучшую скорость в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.Алена Леонова: «Хотелось бы увидеть в Финале Гран-при Туктамышеву. Она более достойна участия, чем Теннелл»Серебряный призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова поделилась ожиданиями от Финала Гран-при в женском одиночном катании. «Очень хочется, чтобы все наши девочки заняли пьедестал, но мест всего три.«Милан» отказался от трансфера Алексея Миранчука«Милан» не заинтересован в приобретении полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. Сообщается, что железнодорожники предложили итальянскому клубу подписать 24-летнего игрока.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —Ньюкасл ЮнайтедНачало в 14:30Чемпионат АнглииАрсенал— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 15:15Кубок Италии1/16 ФиналаПарма— : —ФрозинонеНачало в 12:00Кубок Италии1/16 ФиналаКальяри— : —СампдорияНачало в 15:00Кубок Турции1/16 ФиналаКыркларелиспор— : —Газиантеп ББНачало в 05:00Кубок Турции1/16 ФиналаКайсериспор— : —МанисаНачало в 06:30Кубок Турции1/16 ФиналаАлтынорду— : —ДенизлиспорНачало в 08:30Кубок Турции1/16 ФиналаРизеспор— : —СамсунспорНачало в 10:30Еще 1Весь футболрекламаЧемпион лиги «Ахмат» – о видео с нокдауном Емельяненко: «На спаррингах часто такое бывает»Чемпион лиги «Ахмат» Евгений Гончаров рассказал о видео, на котором тяжеловеса Александра Емельяненко отправляет в нокдаун другой боец из клуба «Ахмат» Арби Мадаев.НХЛ. Записи матчейАнахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир Калгари — Баффало Яндекс.Эфир Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:40Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз Яндекс.Эфир 02:30:00Чикаго – Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:32:10Детройт – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:30:00Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас Яндекс.Эфир 02:40:37Баффало – Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:35:59Ванкувер – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:06Бостон – Монреаль Яндекс.Эфир 02:46:55Миннесота Уайлд – Даллас Старз Яндекс.Эфир