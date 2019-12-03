Алена Леонова: «Хотелось бы увидеть в Финале Гран-при Туктамышеву. Она более достойна участия, чем Теннелл»

Серебряный призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова поделилась ожиданиями от Финала Гран-при в женском одиночном катании. «Очень хочется, чтобы все наши девочки заняли пьедестал, но мест всего три.