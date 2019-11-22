НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемГоловин организовал гол, но «Монако» все равно проиграл «Бордо»Акинфеев поблагодарил Широкова и назвал лучшим игроком матча Рыжикова«Витесс» Слуцкого потерпел четвертое подряд поражение в чемпионате НидерландовИспания и Канада определились с заявками на матчи финала Кубка ДэвисаБорзаковский, Купцова и Тарасенко — претенденты на пост и.о. президента ВФЛАГоловин организовал гол, но «Монако» все равно проиграл «Бордо»Матч чемпионата Франции Бордо Монако завершился с результатом 2:1 в пользу хозяев, хотя гости первыми открыли счет. На 15-й минуте отличился Ислам Слимани.рекламаРПЛ сделала заявление по поводу кричалок болельщиков «Спартака». Фанаты оскорбляли ДзюбуРоссийская премьер-лига выступила с заявлением по поводу оскорбительных кричалок болельщиков «Спартака» на матче 17-го тура с «Уралом».Что делать с допинговым рецидивистомРоссия снова рискует пропустить Олимпийские игры – на этот раз в Токио в 2020 г., и снова из-за проблем с допинговыми пробами.Сборная России обыграла Сенегал в первом матче на ЧМ по пляжному футболуСборная России нанесла поражение Сенегалу в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу.Уайлдер нокаутировал Ортиса в 7-м раунде и защитил пояс WBCДеонтей Уайлдер одержал победу над Луисом Ортисом в поединке за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC. Схватка завершилась в седьмом раунде, когда Уайлдер точно попал правым прямым.Фигуристка Алена Косторная победила на этапе Гран-при ЯпонииРоссийская спортсменка вышла в финал серии вместе с Алиной Загитовой, которая стала третьей.ФутболХоккейВчераСегодняЗавтраЧемпионат РоссииУфа1 : 1СочиЗавершёнЧемпионат РоссииУрал0 : 0СпартакЗавершёнЧемпионат РоссииАрсенал (Тула)1 : 2КраснодарЗавершёнЕще 1Чемпионат АнглииШеффилд Юнайтед3 : 3Манчестер ЮнайтедЗавершёнЧемпионат ИспанииЭспаньол1 : 1ХетафеЗавершёнЧемпионат ИспанииОсасуна1 : 2Атлетик БильбаоЗавершёнЕще 3Чемпионат ГерманииАугсбург4 : 0ГертаЗавершёнЧемпионат ГерманииХоффенхайм1 : 5Майнц 05ЗавершёнВесь футболреклама«Ак Барс» победил «Салават Юлаев» в серии буллитов«Ак Барс» выиграл у «Салават Юлаева» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Основное время и овертайм не выявили сильнейшего, но казанцы оказались сильнее в серии буллитов.НХЛ. Записи матчейЛос-Анджелес — Сан-Хосе. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Айлендерс. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Даллас — Вегас. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Нэшвилл — Сент-Луис. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Питтсбург — Калгари. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Баффало. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Филадельфия — Ванкувер. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Миннесота. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Коламбус — Оттава. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Аризона — Эдмонтон. 25.11.2019 Яндекс.Эфир Детройт — Каролина. 25.11.2019 Яндекс.Эфир 02:38:15Флорида — Баффало. 25.11.2019 Яндекс.Эфир 02:36:10Сан-Хосе — Нью-Йорк Айлендерс. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:37:40Вегас — Эдмонтон. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:40:18Сент-Луис — Нэшвилл. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 03:02:26Даллас — Чикаго. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:54:15Виннипег — Коламбус. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:44:31Тампа-Бэй — Анахайм. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:40:04Нью-Джерси — Детройт. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:51:37Монреаль — Нью-Йорк Рейнджерс. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:52:18Колорадо — Торонто. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:36:45Каролина — Флорида. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:54:39Бостон — Миннесота. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:43:58Лос-Анджелес — Аризона. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:52:08Филадельфия — Калгари. 23.11.2019 Яндекс.Эфир 02:57:24Вашингтон — Ванкувер. 23.11.2019 Яндекс.Эфир 02:36:33Оттава — Нью-Йорк Рейнджерс. 23.11.2019 Яндекс.Эфир 02:44:45Питтсбург — Нью-Джерси. 23.11.2019 Яндекс.Эфир 02:45:59Лос-Анджелес - Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:46:39Вегас - Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:33:55Аризона — Торонто. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:41:07Даллас — Виннипег. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:36:22Чикаго — Тампа-Бэй. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:36:01Сент-Луис — Калгари. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:42:37Миннесота — Колорадо. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:45:15Нэшвилл — Ванкувер. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:57:54Нью-Йорк Айлендерс — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:42:11Флорида — Анахайм Яндекс.Эфир 02:36:49Бостон — Баффало. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:39:12Каролина — Филадельфия. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:34:24Коламбус — Детройт. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:47:57Нью-Йорк Рейнджерс – Вашингтон Яндекс.Эфир 02:53:22Монреаль – Оттава Яндекс.Эфир 02:41:23Сан-Хосе – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:39:32Вегас – Торонто Яндекс.Эфир 02:31:24Калгари – Колорадо Яндекс.Эфир 02:43:26Даллас – Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:13Чикаго – Каролина Яндекс.Эфир 02:35:24Нэшвилл – Виннипег Яндекс.Эфир 02:46:00Сент-Луис – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:41:43Детройт – Оттава Яндекс.Эфир 02:37:10Нью-Джерси – Бостон Яндекс.Эфир 02:49:54Питтсбург – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:37:54Баффало – Миннесота Яндекс.Эфир 02:36:15Флорида – Филадельфия Яндекс.Эфир 02:34:42Коламбус – Монреаль Яндекс.Эфир