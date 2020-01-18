Рублев безумствует перед Australian Open: второй финал в новом году

22-летний россиянин Андрей Рублев, дебютировавший на этой неделе в Топ-20 мирового рейтинга, проводит фантастический январь. Сегодня победитель Дохи-2020 пробился во второй финал АТР подряд.