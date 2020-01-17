НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Ювентус» предложил «Барселоне» обменяться игроками«Не так весело, как у тебя в последнее время». Слуцкий, Дзюба и Кокорин зарубились в InstagramКучеров реализовал выход «два в ноль» в игре с «Виннипегом»Руки-Базуки провёл второй бой. Соперником был бывший заключённый. ФотоСергей Устюгов пропустит этап Кубка мира в Нове-Место«Ювентус» предложил «Барселоне» обменяться игрокамиТуринский "Ювентус" предложил "Барселоне" обменяться футболистами, сообщает La Repubblica. По информации издания, руководство итальянской команды заинтересованы в приобретении Ивана Ракитича.рекламаСтали известны результаты взвешивания Макгрегора и СерронеОба спортсмена показали одинаковый вес. Бойцы смешанных единоборств (MMA) ирландец Конор Макгрегор и американец Дональд «Ковбой» Серроне прошли процедуру взвешивания.Овечкину разбили лицо во время матчаАмериканский хоккеист во время матча разбил лицо Александру Овечкину. Игрок «Нью-Джерси Дэвилз» ехал с поднятой клюшкой и, поравнявшись с россиянином, нанес удар.Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням сборной России и запутала Кристина РезцовуАнна Сола все перепутала.Украинский футболист назвал шоком разрыв контракта из-за визита в РоссиюФорвард Игорь Сикорский, выступавший в команде второго украинского дивизиона «Агробизнес» из города Волочиска Хмельницкой области, прокомментировал решение руководства клуба расторгнуть с ним контракт из-за посещения России.СМИ: «Зенит» подпишет лучшего полузащитника Казахстана ИсламханаИсламхан может присоединиться к «Зениту» уже на сборах в Катаре и сыграть в товарищеском матче с «Ред Булл Зальцбург», который состоится 25 января.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииУотфорд— : —ТоттенхэмНачало в 07:30Чемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион— : —Астон ВиллаНачало в 10:00Чемпионат АнглииАрсенал— : —Шеффилд ЮнайтедНачало в 10:00Еще 5Чемпионат ИспанииЛеванте— : —АлавесНачало в 07:00Чемпионат ИспанииРеал— : —СевильяНачало в 10:00Еще 2Чемпионат ГерманииФортуна Дюссельдорф— : —ВердерНачало в 09:30Чемпионат ГерманииКельн— : —ВольфсбургНачало в 09:30Еще 4Чемпионат ИталииЛацио— : —СампдорияНачало в 09:00Еще 2Весь футболреклама0:25Экипаж «КАМАЗ-мастер» выиграл «Дакар» в зачете грузовиковОбщее время победителей - 46 часов 33 минуты 36 секунд. Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управление Андрея Каргинова стал победителем ралли «Дакар»-2020 в классе грузовиков.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир Детройт — Флорида Яндекс.Эфир Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Калгари Яндекс.Эфир Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир В покушении на Ковачевича подозревают бывшего игрока «Реала»Бывший футболист мадридского «Реала» Рауль Браво подозревается в организации покушения на экс-игрока «Ювентуса» Дарко Ковачевича, сообщает источник со ссылкой на сербские СМИ.реклама