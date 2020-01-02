Моуринью наказали за подглядывание в блокнот тренера «Саутгемптона»

«Арсенал» — «МЮ» — 2:0, АПЛ, голы, видео, Пепе, Артета, обзор

Новый тренер за неделю сделал то, что не удалось Эмери: выпустил лучших игроков на удобных позициях. Микель Артета сделал подарок болельщикам на Новый год.