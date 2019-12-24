Четыре российских клуба вошли в топ-100 команд за всю историю ЛЧ

Российские футбольные клубы ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Зенит» попали в список 100 лучших клубов в истории футбольной Лиги чемпионов, об этом говорится в сообщении УЕФА.