Овечкин выстрелил голом, но было слишком поздно. «Вашингтон» пережил период кошмаров
«Кэпиталз» проиграли «Бостону» — 3:7. НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Вашингтон» — 7:3 (4:0, 1:1, 2:2) Голы: Дебраск — 9 (бол., Крейчи, Гржельчик), 5:37 — 1:0. Маршан — 19 (Пастрняк, Макэвой), 13:29 — 2:0. Бьорк — 6 (Койл), 13:56 — 3:0. Бержерон — 14 (бол., Пастрняк, Крейчи), 18:57 — 4:0. Койл — 7 (мен., Маршан), 26:55 — 5:0. Овечкин — 23 (Уилсон, Карлсон), 34:35 — 5:1. Эллер — 8 (Врана, Гудас), 55:29 — 5:2. Крейчи — 8 (п.в., Керали), 56:50 — 6:2. Хэтэуэй — 6 (Зигенталер), 57:47 — 6:3. Бержерон — 15 (п.в.), 59:32 — 7:3. Вратари: Раск — Холтби (Самсонов, 20:00, 56:10 — 56:51, 57:54 — 59:32).