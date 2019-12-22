Биатлон. Йоханнес Бе одержал победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси, Логинов — 11-й

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе одержал победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси. Эта победа стала для него пятой в нынешнем розыгрыше Кубка мира.