Конор Макгрегор: «Побью Серроне в любом весе, даже если буду болен»

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор рассказал о бое с американцем Дональдом Серроне. Поединок состоится утром 19 января в Лас-Вегасе. — Сейчас мой вес — 72 кг с небольшим, — цитирует Макгрегора ESPN.