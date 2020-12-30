Сорокин присоединится к «Краснодару» после зимнего отпуска

Защитник футбольного клуба «Краснодар» Егор Сорокин вернётся в коллектив после зимнего отпуска. Спортсмен перешёл к «быкам» в сентябре 2019 года. Соглашение рассчитано на пять лет.