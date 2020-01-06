«Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити». Мнение букмекеров

«Ред Булл» продлил контракт с Ферстаппеном до 2023 года

«Ред Булл» продлил контракт с голландским гонщиком Максом Ферстаппеном до 2023 года. 22-летний пилот провел дебютный сезон в «Формуле-1» в 2015 году в составе «Торо Россо».