Фигуристка Щербакова выиграла чемпионат России, превысив два мировых рекорда

Анна Щербакова стала чемпионом России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске. 15-летняя российская фигуристка во второй раз подряд завоевала золотую медаль чемпионата России.