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Фигуристка Щербакова выиграла чемпионат России, превысив два мировых рекорда

Анна Щербакова стала чемпионом России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске. 15-летняя российская фигуристка во второй раз подряд завоевала золотую медаль чемпионата России.
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НХЛ. Записи матчей

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Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш
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Каролина – Тампа-Бэй
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Вашингтон – Сан-Хосе
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Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс
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Бостон – Эдмонтон
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Каролина – Вашингтон
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Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс
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Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020
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Лос-Анджелес — Филадельфия
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Аризона — Сент-Луис
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Калгари — Чикаго
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Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс
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Колорадо — Виннипег
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Детройт — Сан-Хосе
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Каролина — Монреаль
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Баффало — Тампа-Бэй
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Коламбус — Флорида
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Миннесота — Торонто
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Вегас — Анахайм
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Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс
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Нью-Джерси — Бостон
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Питтсбург — Оттава
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Калгари — Ванкувер
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Анахайм — Филадельфия
Яндекс.Эфир
Аризона — Даллас
Яндекс.Эфир
Тампа-Бэй — Детройт
Яндекс.Эфир
Флорида — Монреаль
Яндекс.Эфир
Бостон — Баффало
Яндекс.Эфир
Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
Коламбус — Чикаго
Яндекс.Эфир
Оттава — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
Сент-Луис — Виннипег
Яндекс.Эфир
Сан-Хосе — Филадельфия
Яндекс.Эфир
Ванкувер — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
Вегас — Аризона
Яндекс.Эфир
Флорида — Детройт
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Питтсбург — Нэшвилл
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Даллас — Колорадо
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Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс
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Тампа-Бэй — Монреаль
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Каролина — Вашингтон
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02:28:37
Сан-Хосе — Лос-Анджелес
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02:26:51
Анахайм — Вегас
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02:34:12
Эдмонтон — Калгари
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02:39:30
Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс
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02:44:25
Колорадо — Миннесота
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02:39:23
Нэшвилл — Питтсбург
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02:37:45
Виннипег — Сент-Луис
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02:48:14
Вашингтон — Коламбус
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02:32:14
Баффало — Бостон
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02:43:49
Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина
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02:47:28
Нью-Джерси — Торонто
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