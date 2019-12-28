Россия чуть не заставила рыдать родителей канадских звезд. Они увидели страшный позор сыновей на МЧМ

Я никогда и близко не видела столько канадских болельщиков на взрослых чемпионатах мира, как в Остраве в день игры Россия — Канада на молодежном первенстве.