НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемРоналду вернётся в «Реал» в январеЮрлова-Перхт лишилась голоса перед «Рождественской гонкой»Этери Тутберидзе увела Щербакову, Косторную и Трусову с пресс-конференцииВасилевский: бой Емельяненко и Джексона не продлится и половины первого раундаМедведева объяснила, почему снялась с чемпионата РоссииРоналду вернётся в «Реал» в январеНападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сменит клуб в зимнее трансферное окно. Как сообщает GOL в своём эксклюзивном материале, звёздный португалец вернётся в «Реал».рекламаРоссия чуть не заставила рыдать родителей канадских звезд. Они увидели страшный позор сыновей на МЧМЯ никогда и близко не видела столько канадских болельщиков на взрослых чемпионатах мира, как в Остраве в день игры Россия — Канада на молодежном первенстве.«Монако» уволил Жардима и назначил Морено новым главным тренером команды«Монако» на своём официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Леонарду Жардимом.Анна Щербакова второй раз подряд стала чемпионкой России по фигурному катаниюРИАМО – 28 дек. Москвичка Анна Щербакова второй раз подряд выиграла чемпионат России по фигурному катанию, набрав 261,87 балла по сумме двух программ, сообщает Газета.ru.Российский лыжник Устюгов одержал победу в первой гонке «Тур де Ски»Российский лыжник Сергей Устюгов одержал победу в масс-старте свободным стилем на первом этапе многодневной гонки «Тур де Ски». Состязание проходит в Швейцарии.«Манчестер Юнайтед» победил в гостях «Бернли»Бернли потерпел домашнее поражение от Манчестер Юнайтед со счетом 0:2 в матче 20-го тура АПЛ. На 44-й минуте счет открыл нападающий гостей Антони Марсьяль.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион2 : 0БорнмутЗавершёнЧемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед1 : 2ЭвертонЗавершёнЧемпионат АнглииСаутгемптон1 : 1Кристал ПэласЗавершёнЧемпионат АнглииУотфорд3 : 0Астон ВиллаЗавершёнЕще 3Чемпионат ТурцииАнкарагюджю2 : 2ДенизлиспорЗавершёнЧемпионат ТурцииИстанбул5 : 1КасымпашаЗавершёнЕще 2Чемпионат Турции. Первая лигаУмраниеспор1 : 2ББ ЭрзурумспорЗавершёнЧемпионат Турции. Первая лигаБурсаспор2 : 1ХатайспорЗавершёнЕще 2Весь футболрекламаКапитан сборной Канады Хэйтон не снял шлем во время гимна России, скандал на МЧМ-2020Первый скандал на молодёжном чемпионате мира. Наши хоккеисты были готовы разобраться с ним прямо во время гимна.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Даллас Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир Бостон — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Вегас — Аризона Яндекс.Эфир Флорида — Детройт Яндекс.Эфир Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир Форвард Игнатьев перешел в «Рубин»«Рубин» подписал контракт с 20-летним экс-нападающим ФК «Краснодар» Иваном Игнатьевым. Соглашение рассчитано до 30 мая 2024 года.рекламаБутырская: поломка конька у Медведевой - это загадочная историяЧемпионка мира по фигурному катанию 1999 года Мария Бутырская считает, что поломка конька фигуристки Евгении Медведевой является странной и загадочной историей.