НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуем«Барселона» определилась с заявкой на матч с «Реалом»15 новых допинговых дел открыто после перепроверки данных московской лабораторииЗагитова пришла на шоу «Вечерний Ургант» в эффектном платье. ФотоПлющенко резко ответил хореографу группы ТутберидзеВасилий Уткин: «Вайцеховская сказала что-то, что не понравилось группе Тутберидзе. Теперь ее грязными интригами отстранили от работы»«Барселона» определилась с заявкой на матч с «Реалом»Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде определился с именами 18 футболистов, которые могут сыграть в перенесенном матче 10-го тура примеры с «Реалом».рекламаАгент Ковальчука: «На сегодняшний день Илья не рассматривает вопрос возвращения в КХЛ»Агент Юрий Николаев, представляющий интересы форварда «Лос-Анджелес Кингз» Ильи Ковальчука в России, оценил шансы возвращения 36-летнего хоккеиста в КХЛ.Команда Тутберидзе – Плющенко: «Вам не удалось заманить к себе Загитову, как бы вы не пытались нас унизить»Грандиозный скандал разгорается в мире фигурного катания.«Боруссия» и «Лейпциг» сыграли чумовой матч! Море диких ошибок и шесть голов. ВидеоОчень веселая игра в Дортмунде! «Лейпциг» — лидер бундеслиги, «Боруссия» идет третьей с отставанием в четыре очка. Команда Юлиана Нагельсманна — лучшая по забитым (42) и пропущенным (16) голамВ РПЛ рассказали о возможных изменениях в лигеПрезидент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о возможных реформах в лиге. «По общему мнению, 30 туров маловато. Сейчас глобальное потепление.Фанаты довели до слез украинского футболиста ЗозулюУкраинский футболист Роман Зозуля, выступающий за клуб "Альбасете" расплакался в раздевалке после того, как его освистали болельщики мадридского футбольного клуба "Райо Вальекано".ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ГерманииВердер0 : 5Майнц 05ЗавершёнЧемпионат ГерманииАугсбург3 : 0Фортуна ДюссельдорфЗавершёнЧемпионат ГерманииУнион (Берлин)0 : 2ХоффенхаймЗавершёнЧемпионат ГерманииБоруссия (Дортмунд)3 : 3РБ ЛейпцигЗавершёнКубок Англии1/64 ФиналаПлимут Аргил0 : 1Бристоль РоверсЗавершёнКубок Испании1/64 ФиналаАндорра1 : 1ЛеганесИдёт 2-й таймКубок Испании1/64 ФиналаИнтерсити0 : 2Атлетик БильбаоИдёт 2-й таймЕще 23Кубок английской лигиЧетвертьфиналАстон Вилла5 : 0ЛиверпульЗавершёнВесь футболреклама«Грета Тунберг – великолепна. Было бы круто с ней пообщаться». Себастьян Самуэльссон, каким вы его не зналиПочти все интервью шведского биатлониста российским СМИ посвящены решениям ВАДА по отношению к нашей стране. Мы задали Себастьяну более 30 случайных вопросов, и только один из них – про допинг.НХЛ. Записи матчейНью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Аризона Яндекс.Эфир Вегас — Миннесота Яндекс.Эфир Ванкувер — Монреаль Яндекс.Эфир Калгари — Питтсбург Яндекс.Эфир Виннипег — Каролина Яндекс.Эфир Детройт — Коламбус Яндекс.Эфир Торонто — Баффало Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Оттава Яндекс.Эфир Филадельфия — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир Бостон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:15Даллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:35:00Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир 02:46:00Коламбус — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:25Флорида — Оттава Яндекс.Эфир 02:48:30Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:46:50Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:00Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир 02:32:15Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:05Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:39:47Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:52Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир 02:45:15Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:43:45Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир 02:34:31Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:53:56Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир 02:59:44Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:47:34Флорида — Бостон Яндекс.Эфир 02:39:32Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:47Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:48:54Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 04:00:00Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:51Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:31Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир «Астон Вилла» – «Ливерпуль» – 4:0. Видеотрансляция. Гости играют вторым составом«Ливерпуль» встречается с «Астон Виллой» в матче четвертьфинала Кубка английской лиги. На Sports.ru можно посмотреть игру в прямом эфире. Мерсисайдский клуб в этой встрече играет вторым составом.рекламаУ девяти игроков «Зенита» истекают контракты в конце сезона. Трое из них точно уйдут, а кто останется?Разбираем, что «Зенит» планирует делать с футболистами, у которых заканчиваются контракты в конце сезона, основываясь на последних известных «Спортом День за Днем» данных.Определен состав участников чемпионата России в КрасноярскеФедерация фигурного катания на коньках России на официальном сайте опубликовала список участников чемпионата России.