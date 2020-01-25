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Дос Сантоса ждёт «Хабиб тяжёлого веса». Блейдс вскрывает людей, как консервные банки

Очередному ветерану UFC может крепко достаться в это воскресенье, но Цыган выйдет в октагон ради титульника, а не жирного чека. Главный ММА-промоушен мира стартовал в 2020 году без раскачки.
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