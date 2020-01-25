НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Аталанта» в гостях разгромила «Торино» со счетом 7:0Синицина и Кацалапов победили непобедимых французов. Самая неожиданная развязка на чемпионате ЕвропыРоссийские ватерполистки получили путевку на Олимпиаду-2020Сергей Шишкарев: «Россия и Украина могут совместно провести чемпионат Европы»Российский лыжник Большунов победил в скиатлоне на этапе КМ«Аталанта» в гостях разгромила «Торино» со счетом 7:0«Аталанта» выиграла у «Торино» (7:0) в матче 21-го тура чемпионата Италии. В составе победителей хет-трик сделал Йосип Иличич. Дубль оформил Луис Муриэль.рекламаАлена Косторная стала чемпионкой Европы по фигурному катаниюВ австрийском Граце завершился очередной день чемпионата Европы по фигурному катанию.«Динамо» объявило о трансфере КомличенкоФорвард «Млада-Болеслава» Николай Комличенко перешел в московское «Динамо». Стороны согласовали контракт сроком на 4,5 года.Французы взяли второе золото за день, выиграв еще и смешанную эстафетуВ тройке еще сборные Норвегии и Германии.«Зенит» с крупным счетом уступил «Ред Буллу» в товарищеском матчеПетербургский футбольный клуб "Зенит " проиграл "Ред Буллу " из Зальцбурга в товарищеском матче со счетом 3:6, сообщает NevaSport. Команды проходят сборы в Катаре.Гретцки хочет, чтобы Овечкин побил его рекордЛегендарный нападающий Уэйн Гретцки поделился мыслями о том, что вскоре его рекорд по количеству голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) может быть побит.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииЭспаньол1 : 1Атлетик БильбаоЗавершёнЧемпионат ИспанииВаленсия2 : 0БарселонаЗавершёнЧемпионат ИспанииАлавес1 : 2ВильярреалЗавершёнЕще 1Чемпионат ГерманииУнион (Берлин)2 : 0АугсбургЗавершёнЧемпионат ГерманииВольфсбург1 : 2ГертаЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииСПАЛ1 : 3БолоньяЗавершёнЧемпионат ИталииФиорентина0 : 0ДженоаЗавершёнЕще 1Чемпионат ФранцииМарсель0 : 0АнжеЗавершёнЕще 5Весь футболрекламаРФС 24 января рассмотрит правомерность переизбрания Прядкина главой РПЛМОСКВА, 23 января. / ТАСС/. Избирательный комитет Российского футбольного союза (РФС) в пятницу рассмотрит протокол выборов президента Российской премьер-лиги (РПЛ).«Ак Барс» — третий участник плей-офф КХЛ-2020 и первый от Восточной конференции«Автомобилист» дома проиграл «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:3. Ворота лидера Востока КХЛ «Ак Барса» защищал Адам Рейдеборн.реклама