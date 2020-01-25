Спортсмен Архангельской области Александр Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира

Александр Большунов, выступающий в этом сезоне за Архангельскую область, стал победителем скиатлона на дистанции 30 километров на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, сообщили в Агентстве по спорту региона.