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Сборная России стала четвертой в смешанной эстафете на этапе КМ

Сборная Франции завоевала золото в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке. Французы Кентен Фийон-Майе, Симон Дестье, Жюстин Бреза и Жюлья Симон без штрафных кругов и с 8 дополнительными патронами показали результат 1 час 17 минут 53,3 секунды.
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Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали золото ЧЕ в танцах на льду

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили в танцах на льду на чемпионате Европы (ЧЕ) в австрийском Граце. В произвольном танце они показали результат 131,69 балла, набрав в сумме 220,42 балла.

«Зенит» пропустил шесть голов от «Зальцбурга» в контрольном матче

"Зенит" в заключительном контрольном матче на сборе в Катаре уступил "Зальцбургу" - 3:6. Александр Кокорин снова вывел команду на поле в качестве капитана. Вместо двух таймов по 90 минут команды договорились провести три по 40.

Победа «Йокерита» над «Куньлунем» вывела «Ак Барс» в плей-офф

«Ак Барс» гарантировал себе участие в плей-офф Кубка Гагарина благодаря победе «Йокерита» над «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу в пользу финнов, в то время как казанская команда в гостях обыграла «Автомобилист».
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Волгоградец вывел сборную по водному поло в финал Чемпионата Европы

В составе национальной команды честь нашей страны защищают три игрока команды «Спартак-Волгоград»: Анна Устюхина, Ольга Горбунова и Анастасия Федотова. До этого в четвертьфинале россиянки разгромили соперниц из Италии со счетом 13:7. Водное поло.

«Ак Барс» по буллитам одолел «Салават Юлаев» в «зелёном дерби»

"Ак Барс" в Казани взял верх над уфимским "Салаватом Юлаевым" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Уфимцы вышли вперёд в начале второго периода, когда Теему Хартикайнен реализовал большинство, однако вскоре пропустили дважды. Отличились Станислав Галиев и Альберт Яруллин.
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