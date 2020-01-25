Сборная России стала четвертой в смешанной эстафете на этапе КМ

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемСборная России стала четвертой в смешанной эстафете на этапе КМКомличенко подписал контракт с «Динамо»Россиянин Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мираРоссийский вратарь Василевский отбил шайбу вслепуюГретцки захотел, чтобы Овечкин побил его рекордСборная России стала четвертой в смешанной эстафете на этапе КМСборная Франции завоевала золото в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке. Французы Кентен Фийон-Майе, Симон Дестье, Жюстин Бреза и Жюлья Симон без штрафных кругов и с 8 дополнительными патронами показали результат 1 час 17 минут 53,3 секунды.рекламаФигуристы Синицина и Кацалапов завоевали золото ЧЕ в танцах на льдуРоссийские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили в танцах на льду на чемпионате Европы (ЧЕ) в австрийском Граце. В произвольном танце они показали результат 131,69 балла, набрав в сумме 220,42 балла.Комличенко объяснил причины перехода в «Динамо»Новичок московского «Динамо» Николай Комличенко рассказал, почему решил вернуться в Россию. «Динамо» проявил конкретику самым первым, клуб был настроен серьёзно. Заинтересованность главного тренера.«Зенит» пропустил шесть голов от «Зальцбурга» в контрольном матче"Зенит" в заключительном контрольном матче на сборе в Катаре уступил "Зальцбургу" - 3:6. Александр Кокорин снова вывел команду на поле в качестве капитана. Вместо двух таймов по 90 минут команды договорились провести три по 40.«Валенсия» обыграла «Барселону» в матче чемпионата Испании"Валенсия" на своем поле победила "Барселону" в матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу.Победа «Йокерита» над «Куньлунем» вывела «Ак Барс» в плей-офф«Ак Барс» гарантировал себе участие в плей-офф Кубка Гагарина благодаря победе «Йокерита» над «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу в пользу финнов, в то время как казанская команда в гостях обыграла «Автомобилист».ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииАлавес0 : 1ВильярреалИдёт 2-й таймЧемпионат ИспанииЭспаньол1 : 1Атлетик БильбаоЗавершёнЧемпионат ИспанииВаленсия2 : 0БарселонаЗавершёнЕще 1Чемпионат ГерманииБавария4 : 0Шальке-04Идёт 2-й таймЧемпионат ГерманииУнион (Берлин)2 : 0АугсбургЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииФиорентина0 : 0ДженоаИдёт 2-й таймЧемпионат ИталииСПАЛ1 : 3БолоньяЗавершёнЕще 1Чемпионат ФранцииМарсель0 : 0АнжеЗавершёнЕще 5Весь футболрекламаВолгоградец вывел сборную по водному поло в финал Чемпионата ЕвропыВ составе национальной команды честь нашей страны защищают три игрока команды «Спартак-Волгоград»: Анна Устюхина, Ольга Горбунова и Анастасия Федотова. До этого в четвертьфинале россиянки разгромили соперниц из Италии со счетом 13:7. Водное поло.«Ак Барс» по буллитам одолел «Салават Юлаев» в «зелёном дерби»"Ак Барс" в Казани взял верх над уфимским "Салаватом Юлаевым" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Уфимцы вышли вперёд в начале второго периода, когда Теему Хартикайнен реализовал большинство, однако вскоре пропустили дважды. Отличились Станислав Галиев и Альберт Яруллин.реклама