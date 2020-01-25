Сборная России стала четвертой в смешанной эстафете на этапе КМ

Победа «Йокерита» над «Куньлунем» вывела «Ак Барс» в плей-офф

«Ак Барс» гарантировал себе участие в плей-офф Кубка Гагарина благодаря победе «Йокерита» над «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу в пользу финнов, в то время как казанская команда в гостях обыграла «Автомобилист».