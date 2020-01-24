Колосков – о скандале с выборами президента РПЛ: видимо, себя крутыми возомнили. Перепутали независимость и автономность

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о решении признать переизбрание Сергея Прядкина на пост президента РПЛ недействительным. «Когда Прядкина переизбрали, то я был крайне удивлен.