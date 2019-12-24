Нападающий «Челси» Виллиан рассказал о своих впечатлениях о жизни в России

Нападающий лондонского «Челси» Виллиан поделился воспоминаниями о жизни в России во время выступлений за махачкалинский «Анжи», а также подвёл итоги уходящего года.