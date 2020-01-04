Ждем Канаду: сборная России обыграла шведов в полуфинале МЧМ

Молодежная сборная России по хоккею в полуфинальном матче молодежного чемпионата мира (до 20 лет) в чешской Остраве обыграла в овертайме команду Швеции со счетом 5:4 (3:2, 0:1, 1:1, 1:0). В финале российская сборная сыграет с победителем второго полуфинала Канада – Финляндия.