Опубликованы списки участников чемпионата России по фигурному катанию

Федерация фигурного катания представила список участников чемпионата России по фигурному катанию, который пройдёт в нашем городе с 26 декабря по 29 декабря в спортивном комплексе в мужском и женском одиночном катании, в танцах на льду, а также в парном катании.