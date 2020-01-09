Первый биатлонный старт 2020-го превратился в ремейк «Ежика в тумане». Лучшие моменты спринта из капризного Оберхофа

Не очень удачный спринт для нас, тяжелый для всех. Но шведок мы переиграли в борьбе за второе место в Кубке наций! Женский спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе — первый биатлонный старт 2020 года