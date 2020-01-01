ЦСКА объявил о переходе лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии

ЦСКА подписал контракт с белорусским нападающим Ильей Шкуриным, ранее выступавшим за минский «Энергетик-БГУ». Об этом сообщается на официальном сайте армейского клуба.