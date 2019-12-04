«Спартак» отреагировал на задержания фанатов в Петербурге

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуем«Спартак» отреагировал на задержания фанатов в ПетербургеАлександр Емельяненко: «Когда Мейвезер захочет, тогда Хабиб и упадет»Тренер упавшей с высоты гимнастки назвала виновных и заявила о шантажеЭксперты: Родченков предлагал и. о. директора лаборатории в Москве убежище в США за данныеКак россияне провели игровой день в НХЛ«Спартак» отреагировал на задержания фанатов в ПетербургеПресс-служба московского "Спартака" прокомментировала многочисленные задержания фанатов команды в Санкт-Петербурге, произошедшие до и после матча 18-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", передает РИА "Новости".рекламаУкраинская биатлонистка Джима рассказала, как опередила всех россиянокБиатлонистка сборной Украины рада, что теперь тренируется с россиянкой Ольгой Подчуфаровой.Панарину свистели при каждом касании, а он забивал. Хлебушек вернулся в Коламбус королемЭтот день мы приближали как могли. Ждали его болельщики «Коламбуса». Наверняка, держал в уме 5 декабря и Артемий Панарин.Баззер Джеймса принес ЦСКА победу над «Жальгирисом» в овертаймеМосковский ЦСКА на своем паркете в овертайме обыграл «Жальгирис» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 85:82.Леонид Слуцкий мог возглавить АЕК, что это за клубА могло быть интересное место работы. 4 декабря технический директор АЕКа посетил Амстердам, чтобы встретиться с Леонидом Слуцким.Финал Гран-при в Турине. Петр Гуменник: «Обидно за аксель»Юниоры сегодня представляют короткие программы в рамках финального Гран-при по фигурному катанию, который стартовал в итальянском Турнире.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииШеффилд Юнайтед0 : 2Ньюкасл ЮнайтедЗавершёнЧемпионат АнглииАрсенал1 : 2Брайтон-энд-Хоув АльбионЗавершёнКубок Италии1/16 ФиналаПарма2 : 1ФрозинонеЗавершёнКубок Италии1/16 ФиналаКальяри2 : 1СампдорияЗавершёнКубок Турции1/16 ФиналаКыркларелиспор2 : 1Газиантеп ББЗавершёнКубок Турции1/16 ФиналаКайсериспор3 : 2МанисаЗавершёнКубок Турции1/16 ФиналаАлтынорду3 : 5ДенизлиспорЗавершёнКубок Турции1/16 ФиналаРизеспор3 : 2СамсунспорЗавершёнЕще 1Весь футболрекламаПохудевший Энди Руис провел тренировку в Саудовской Аравии (фото)Мексиканский боксер Энди Руис перед боем-реваншем с Энтони Джошуа 7-го декабря провел тренировочную сессию в Саудовской Аравии.НХЛ. Записи матчейКалгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир Калгари — Баффало Яндекс.Эфир Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:40Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз Яндекс.Эфир 02:30:00Чикаго – Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:32:10Детройт – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:30:00Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас Яндекс.Эфир 02:40:37Баффало – Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:35:59Ванкувер – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:06Бостон – Монреаль Яндекс.Эфир 02:46:55Миннесота Уайлд – Даллас Старз Яндекс.Эфир «Милан» и «Рома» объявили бойкот итальянскому СМИ из-за провокационной публикацииИтальянские футбольные клубы «Рома» и «Милан» запретили сотрудникам издания Corriere dello Sport посещение тренировок команд до конца 2019 года из-за провокационной обложки одного из недавних номеров, посвящённых предстоящему матчу чемпионата Италии между «Ромой» и «Интером».реклама