«Спартак» отреагировал на задержания фанатов в Петербурге

Джошуа: Это не последний раз, когда я встречусь с Энди Руисом на ринге

Энтони Джошуа дал интервью в преддверии боя с Энди Руисом. Он заявил, что матч-реванш может быть лишь очередной их встречей на ринге. «Это не последний раз, когда я встречусь с Энди Руисом на ринге.