«Спартак» отреагировал на задержания фанатов в Петербурге

Клишина: желания всё бросить и вернуться в Россию не было никогда

Российская легкоатлетка Дарья Клишина, проживающая в США, рассказала о своей жизни за рубежом. «Переезд не был спонтанным решением, мне хотелось попробовать что-то новое в тренировках.