«Спартак» отреагировал на задержания фанатов в Петербурге

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуем«Спартак» отреагировал на задержания фанатов в ПетербургеВидео с выступлением сорвавшейся с высоты гимнастки из России (18+)Бреза выиграла индивидуальную гонку в Эстерсунде, Куклина – пятаяВратарь «Арсенала» Лено: Россия очень красивая странаДана Уайт: «Макгрегор хочет пройти Серроне и получить бой с Хабибом как можно скорее»«Спартак» отреагировал на задержания фанатов в ПетербургеПресс-служба московского "Спартака" прокомментировала многочисленные задержания фанатов команды в Санкт-Петербурге, произошедшие до и после матча 18-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", передает РИА "Новости".рекламаФанаты «Спартака» призвали покинуть трибуны во время матчей очередного тура РПЛОбъединение болельщиков «красно-белых» «Фратрия» на своём сайте призвало фанатов всех российских клубов покинуть матчи 19-го тура РПЛ на 30-й минуте.Боевые учения перед чемпионатом России. Чего ждать от финала Гран-при в ТуринеТрусова, Косторная, Самарин, Загитова и другие — в борьбе за призовые престижного коммерческого турнира. Финал Гран-при пройдет 5–8 декабря на севере ИталииПанарина освистали во время матча с «Коламбусом»Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин был освистан во время матча регулярного чемпионата НХЛ против "Коламбуса".Родченков мог изменить базу данных лаборатории из США, заявил экспертИнформатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) и бывший директор Московской лаборатории Григорий Родченков мог вносить изменения в базу данных уже после переезда в США, сообщает ТАСС.Дарья Клишина: «Вполне возможно, что после ухода из спорта останусь в США»Российская прыгунья в длину Дарья Клишина рассказала о тренировках в США. – Расскажите, как выглядит ваш обычный рабочий день? – Мы тренируемся на разных объектах, время начала занятий тоже разное.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат РоссииЗенит— : —ДинамоНачало в 11:30Чемпионат РоссииАрсенал (Тула)— : —ЛокомотивНачало в 11:30Чемпионат ИспанииВильярреал— : —АтлетикоНачало в 15:00Чемпионат ГерманииАйнтрахт— : —ГертаНачало в 14:30Чемпионат ИталииИнтер— : —РомаНачало в 14:45Весь футболрекламаХоккеист на матче взялся за паяльную лампу, чтобы избавиться от наклейки на шлемеКапитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин использовал паяльную лампу прямо во время матча с «Лос-Анджелес Кингз». Об этом в микроблоге Twitter сообщает «Washington Capitals».НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:40Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз Яндекс.Эфир 02:30:00Чикаго – Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:32:10Детройт – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:30:00Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас Яндекс.Эфир 02:40:37Баффало – Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:35:59Ванкувер – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:06Бостон – Монреаль Яндекс.Эфир 02:46:55Миннесота Уайлд – Даллас Старз Яндекс.Эфир