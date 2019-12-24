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Ульяна Кайшева из Удмуртии стала лучшей в гонке на 15 км на «Ижевской винтовке»

Первый старт на 15 км среди женщин, который состоялся 26 декабря в рамках юбилейной «Ижевской винтовки» завершился. Победу в индивидуальной гонке одержала Ульяна Кайшева, представляющая Удмуртию.

Канада U20 — США U20. Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 26 декабря 2019 года

Канада Перед началом официальных матчей в рамках Молодежного чемпионата мира по хоккею эта сборная приняла участие в двух контрольных поединках. Обе встречи подопечные Тима Хантера провели удачно.

ММА. Владимир Минеев: Надеюсь, Федор Емельяненко подарит всем россиянам хорошее предпраздничное настроение

Боец Владимир Минеев рассказал, чего ждет от поединка россиянина Федора Емельяненко и американца Квинтона Джексона в ММА. Он подчеркнул, что соотечественнику не стоит недооценивать оппонента.
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Тоттенхэм
 : 
Брайтон-энд-Хоув Альбион
Начало в 07:30
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Кристал Пэлас
 : 
Вест Хэм
Начало в 10:00
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Эвертон
 : 
Бернли
Начало в 10:00
Чемпионат Англии
Шеффилд Юнайтед
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Уотфорд
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Лутон Таун
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Фулхэм
Начало в 10:00
Чемпионшип Англии
Халл Сити
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Ноттингем Форест
Начало в 10:00
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Саутенд Юнайтед
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Милтон Кейнс Донс
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Первая лига Англии
Портсмут
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Уиком Уондерерс
Начало в 10:00
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НХЛ. Записи матчей

Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш
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Каролина – Тампа-Бэй
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Вашингтон – Сан-Хосе
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Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс
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Бостон – Эдмонтон
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Каролина – Вашингтон
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Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс
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Даллас – Нэшвилл
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Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс
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02:36:10
Ванкувер — Эдмонтон
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02:47:15
Вегас — Колорадо
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02:34:46
Лос-Анджелес — Сент-Луис
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02:39:31
Чикаго — Нью-Джерси
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02:44:33
Виннипег — Монреаль
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02:37:31
Нэшвилл — Аризона
Яндекс.Эфир
02:39:15
Оттава — Баффало
Яндекс.Эфир
02:38:32
Тампа-Бэй — Флорида
Яндекс.Эфир
02:44:11
Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс
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02:47:35
Бостон — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:33:37
Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019
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02:35:12
Миннесота — Калгари
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02:42:33
Торонто — Каролина
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