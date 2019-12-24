Канада U20 — США U20. Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 26 декабря 2019 года

Канада Перед началом официальных матчей в рамках Молодежного чемпионата мира по хоккею эта сборная приняла участие в двух контрольных поединках. Обе встречи подопечные Тима Хантера провели удачно.